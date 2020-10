Top | Rõivas läheb tööle 

Valitsus andis Nordicale rahasüsti, kuid enamik miljoneid kulub võlgade ja maksmata arvete tasumiseks. Riik hoiab firmat elusa laibana, et tõelise kriisi tekkides, kui mingi muu firma siia enam ei lenda, hakkaks Nordica Tallinnast Euroopasse lendama. Kui raha aga kulub praegu vaid võlgade maksmiseks, siis on ju tulevikus uuesti raha vaja, et oleks jõudu lendama hakata.