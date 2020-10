Juhtkiri | Kes peab lahkuma? 

Koalitsioonilepingut? Kas Ratas tõesti arvab, et see on dokument, mida Helme peaks lugema ja pärast mida on ta kui ümbersündinud inimene? Sellistesse imedesse ei tasu uskuda, Ratas teadis, kellega ta koalitsiooni moodustab ja mis on nende vaated. Ratas on sellistele sõnavõttudele andnud oma heakskiidu allkirjaga, mis on koalitsioonileppe all ja ükski tauniv sõnavõtt ei suuda seda muuta. Toimuv on peaministri vastutus. Küll on aga kindel, et vastutust peaminister Ratas ei võta, sest võim on tema jaoks magusam kõigest muust, ka Eesti mainest, ka solvatud Eesti inimestest.