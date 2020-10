„Ma ei taha olla president, kes valas omaenda rahva verd!“ 

Iga laps Tadžikistanis teab, kes on Emomali Rahmon – see on nende kauaaegne palavalt armastatud president, kes püsib troonil alates aastast 1992. Ainukene Nõukogude Liidu kunagiste alade riigipea, kes lööb Valgevene mässukeerisesse sattunud presidendi Aljaksandr Lukašenka rekordit (tema haaras ohjad jäädavalt enda kätte aastal 1994).