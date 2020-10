Turismifirmade liit ei lähegi riigi vastu kohtusse. Aas: saime asjad selgeks räägitud 

Oktoobri alguses olid mitmed turismifirmad ärevil, sest majandus- ja taristuminister Taavi Aasa allkirjastatud määrus keelustas otselennud Euroopast väljapoole. Juhtunu ärritas turismifirmasid, kes olid juba müünud klientidele otselennud näiteks Türki. „Mitte keegi ei teavitanud meid, vaid me ise avastasime, et valitsus on suutnud salaja majandus- ja taristuministri käskkirja veel kord muuta ja täiendada teda punktiga, mille järgi lennupiirangud ei kehti vaid Euroopa Liidu sisestele tellimuslendudele,“ kaebles turismifirma Tez Tour sotsiaalmeedias.