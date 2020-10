Jüri Ratas Mart Helmele homoseksuaale diskrimineerivate kommentaaride kohta: need on üheselt taunimisväärsed 

Mart Helme andis intervjuu Deutsche Wellele, milles kõneles Venemaa president Vladimir Putinist, Venemaa-vastastest sanktsioonideks ja miks need on tema meelest ebaefektiivsed ning miks abielu peaks olema ainult mehe ja naise vaheline liit (vaata täispikka venekeelset intervjuud artiklit alt).

„Las jooksevad Rootsi. Seal on kõik olemas, kõik vaatavad nende peale viisakamalt,” ütles Helme homoseksuaalide kohta.

„Kas teie vaatate ebaviisakalt?” küsis Deutsche Welle.

„Mina vaatan tõesti ebasõbralikult,” vastas Helme.

Kui ajakirjanik ütles seepeale, et seda peetakse tänapäeval homofoobiaks, oli siseministril varnast võtta järgnev vastus: „See ei ole homofoobia. Ütleksin, et need inimesed, kes räägivad meie referendumi mittevajalikkusest, on heterofoobid. Nad trügivad heteroseksuaalide voodisse, mitte meie ei trügi nende voodisse. Kui nemad võivad teha oma homopropagandat, siis võime meie teha ka teist propagandat."

Pärastlõunal kommenteeris Facebookis koalitsioonikaaslase sõnavõttu ka Jüri Ratas. "Hea Mart!," alustas peaminister postitust.

"Loen, et Sa ütlesid Deutsche Welle ajakirjanikule, et Sa ei vaata osade Eesti inimeste peale viisakalt või teed seda koguni ebasõbralikult. Lähtudes selles vaid nende seksuaalsest orientatsioonist. Keskerakond moodustas koalitsiooni, kus me leppisime kokku teistsugustes väärtushinnangutes," kirjutas ratas.