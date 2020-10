TOP 5: eestlaste kõige salajasemad ja kuumemad seksfantaasiad! 

Seks oma töökaaslase või hoopis võõraga. Või tema meheaust fantaseerimine.

Oma mees on hea ja alati kõige parem. Aga mis siis, kui suhtesse kipub vägisi rutiin? Siis hakkavad naised fantaseerima mõnest võõrast või isegi oma kuumast töökaaslasest. See ei tähenda, et ta hakkab oma unelmat teoks tegema. Aga vallatu unistamine võib ju ikka olla… koos kuumade vibraatorite ja dildodega.

Seks kahe või enama mehega.

Paljudel on unistus omada ühel ajal mitut sekspartnerit. Võid olla üllatunud, kui teaksid, kui paljud naised ja mehed on seda proovinud… Üks on kindel: see toob seksiellu omapära.

Pole ime, et mehed fantaseerivad seksist mitme naisega. Milline mees ei tahaks, kui mitu kiisukest talle naudingut pakuks? Aga ka naised unistavad, et mitu rambot neid hellitaks!

Kui oled juba kindlas suhtes ja abielus, siis on paraku üsna ebatõenäoline, et mees lubaks kellegi kolmanda mängu tuua. Miks peaks keegi näppima tema abikaasat! Hoopis süütum (noh, teataval määral) oleks asi, kui see kolmas oleks seksikas dildo. Sellepärast ostavadki paljud paarikesed näiteks kodudesse või puhkusele minnes kaasa spetsiaalsed dildod, millega tuua kallimale fantaasia lähemale. Üheks näiteks on varustuse külge kinnitatav „teine mees“ või siis hoopis siledale pinnale kinnitatav „mees“.

Vulgaarne naine!