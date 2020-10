Eesti uudised EKSPERIMENT: apteeker andis ajakirjanikule, perearstile ja kliendile erinevad vastused küsimusele, kas tema apteegist saab gripivaktsiini Kadri Kuulpak, Priit Pärnapuu , täna, 19:35 Jaga: M

Paide Vee tänava apteegi juhataja ja omanik Kai Kimmel. Foto: Kaspar Pokk

Eesti südames pole ühtegi apteeki, kus gripi vastu vaktsineeritaks. Sealsed elanikud on pidanud süsti saamiseks sõitma kümnete kilomeetrite kaugusele mõnda suuremasse keskusesse. Paide perearst ja apteeker püüdsid mitmest apteegist doose juurde tellida, kuid tulutult. Kliendina helistades pakuti apteegist aga vaktsineerimiseks kohe aega. Miks ja kuidas on see võimalik?