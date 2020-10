Valgevene võimud kandsid Svjatlana Tsihhanovskaja tagaotsitavate nimekirja 

Valgevene uurijad teatasid reedel, et neil on tõendeid selle kohta, et koordineerimisnõukogu liikmed on võtnud kasutusele meetmeid Valgevene destabiliseerimiseks ja riikliku julgeoleku kahjustamiseks. Valgevene võimud kandsid opositsiooniliidri Svjatlana Tsihhanovskaja tagaotsitavate nimekirja, kuna too on väidetavalt teinud üleskutseid põhiseadusliku korra kukutamiseks.