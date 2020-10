Jaanus Riimets | Miljoni andnud poliitik ei saa kirikult taevast kaitset 

Elame ka üsna ebatavalisel ajal, hirm kaotada viirushaiguse tõttu palju, isegi elu on reaalne. Hirm on aga selline nähtus, mis sunnib haarama kiire abiventiili järele. Näljal on sama toime. Just sellistel aegadel mõeldakse ka tavapärasest enam teispoolsetele olukordadele, mille põhiliseks märksõnaks on uskumine ehk usk. Usutakse ju seda, mis ei ole meeltega tajutav. Keda või mida inimesed kriisiaegadel uskuma hakkavad, sõltub juba paljudest asjaoludest.