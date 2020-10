„TUGITOOLIS SPORTLANE“ | Oliver Venno Katarist ja koondisest. „Mul ei ole vaja ennast kellelegi tõestada.“ 

Mais oma 30. sünnipäeva tähistanud võrkpallur tunnistab, et Katari liigas mängiva Doha Police SC-ga liitudes oli tal endalgi eelarvamus, et ega sealne liiga midagi väga tõsist ei ole, kuid esimesed mängud on tõestanud, et vähemalt Katari tippklubid on oma tasemelt üllatavalt tugevad. Esimene karikaski on Vennol juba käes, kui Police’iga võideti eelmise hooaja edasi lükatud otsustav mäng ning triumfeeriti eelmise hooaja Katari meistritena.