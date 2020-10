Seisukoht | Integratsioon, tõepoolest! 

Hea küll, reisijaiks on enamalt jaolt venekeelne seltskond. Mistap jääb vägisi mulje, et see eestikeelses meedias levinud uudis pole nendeni jõudnudki. Pole ju põhjust arvata, et venekeelsed inimesed on hoolimatumad kui eestikeelsed. Fakt on aga see, et eesti keele oskusega on neil sügavaid probleeme. Et mitte öelda – halvemal juhul ei saa nad riigikeelest sõnagi aru.

Või kuidas teisiti sõnastada juhtumit Jõhvi bussijaama Cargobusi kontoris, kus abivalmis töötaja võtab vastu eesti keeles täidetud blanketi ja vajub näost ära. „Ma ei oska saksa kirjatähti lugeda,” tunnistab ta. Mis seal ikka, täitkem siis blankett uuesti – saksa trükitähtedega. Teine lugu Ida-Virust: äsja gümnaasiumipingist tõusnud Maxima kassapidaja punastab end ehavalgeks, kui ütleb, et saab eesti keelest aru küll, kuid kõnelda ei mõista.

Minu mäletamist mööda on integratsiooni panustatud aastaid, aga ma ei näe naljalt kuskil tulemusi. Kuidas on võimalik, et ühes riigis on justkui kaks veelahkmega eraldatud kogukonda, kes üksteisest aru ei saa, sest keeleoskus on napp või suisa puudub.