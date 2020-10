Avesta praktilised õpetused igaks päevaks 

PÄEVA OLEMUS:

Päikese päev on pühendatud surematusele ning seotud elu tärkamise, armastuse, rõõmu ja puhastava naeruga. See on positiivne ja elujaatav päev, mil tuleb kõigest rõõmu tunda ning mitte lasta end vallata negatiivsusel ega hirmudel. Hea on palju suhelda ja mõtteid vahetada, kuid pole vaja anda lubadusi ega sõlmida kokkuleppeid.

Kestva kuutsükli 6. päeva energiad on seotud kosmilise armastuseenergiaga ja vast ongi kõige õigem hoida päeva esimesel poolel nina taeva poole, vaadata pilvi ning lihtsalt kulgeda ja olla. Kell 15.56 algab järgmine maagiline kuutsükli päev, mis asetab rõhu tööle loodusestiihiatega ning sõnamaagiale. Tuleb erilise tähelepanuga jälgida, et räägitaks tõtt.