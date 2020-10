Kevadise koroonakriisi ajal ähvardas terviseametit teiste seas ka hilisem Lihula tulistaja 

Ohtrate ähvarduste seas juhtus kevadisel koroonaajal ka see, et terviseameti tegevuse vastu võttis sõna tollal veel tundmatu, ent hiljem juunis Lihulas kaks inimest tapnud ja kolme haavanud Mikk Tarraste, kes süüdistas koroonakriisis „terviseameti maffiat“ ja lisas, et neile tuleks „õpetust anda“. Ühele terviseameti ametnikule jäi öeldu silma, kuid seda lihtsalt ühe tühise ärplusena, millele ei tasu suuremat tähelepanu osutada.