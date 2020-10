Ekspertide sõnul tuleks Tallinna-Tartu raudtee laugemaks ehitada 

Septembri lõpus valminud EstConsult Rail OÜ analüüsis tõdevad raudteeinsenerid, et kui trassi ei õgvendata enne selle elektrifitseerimist, on võimalused sõidukiiruse suurendamiseks piiratud järgmised 50 aastat, kirjutab ERRi uudisteportaal .

Eesti Raudtee ehitusteenistuse juhi Riho Vjatkini sõnul tellitigi analüüs selleks, et uurida, missugused raudteelõigud tuleb sirgemaks ehitada, et rong saaks sõita kuni 160 km/h – selgus, et selliseid kõveraid on 28 tükki kogupikkusega 40 kilomeetrit. Raskem on kolmes kohas, kus maad tuleks juurde osta.