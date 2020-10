Seisukoht | Kui küsimused jäävad... 

Tallinna munitsipaalpoliitikas tekkis sel nädalal omamoodi torm veeklaasis, kui Lääne-Tallinna keskhaigla nõukogu liige Peeter Mardna avaldas, et linnapea Mihhail Kõlvartil on oma soosik haigla uue juhi kohale. Linnapea tunnistas hiljem isegi, et oli küsinud koroonavõitluse kangelaseks tõusnud dr Arkadi Popovilt, kas too pole mõelnud konkursil osaleda. Võimalik, et Popov ongi konkurentsitult parim juhikandidaat, kuid linnapea sekkumise tõttu jääb nüüd kogu olukorrale ikkagi kahtlane maik juurde.

Avalikkuse jaoks tekib vastuseta küsimusi pea alati ka siis, kui taas selgub, et mõni ärimees on üht või teist erakonda toetanud. Ons see tõesti missioonitunne või kumavad läbi ikkagi ärihuvid? Sel nädalal selgus, et ärimees Hillar Teder toetas Keskerakonda 60 000 euroga. Meedias toodi kohe välja, et tema poeg Rauno Teder arendab aga Porto Franco kinnisvaraprojekti, millele riik laenas hiljuti 40 miljonit eurot. Kuigi Keskerakond on märkinud, et Tederi annetuse ajendiks oli valitsuse toetus Rally Estoniale, jäävad küsimused ikka õhku...