Tartu kaasava eelarve võidutööst lasti õhk välja 

Tartu kaasava eelarve projektijuht Lilian Lukka ütleb, et mullune võiduidee oli üldsõnaline. Vastuolu tekkis juba idee esitamise ajal, kui eksperdid hindasid, et plaanitud Kroonuaia tänava lõigule pole võimalik 100 000 euroga jalgrattateed ehitada. Lukka sõnul pakkusid asjatundjad muid võimalusi välja, kuid need jäid väljapaistvuselt Kroonuaia tänavale alla. Ka idee autorid ei täpsustanud ettepanekut ning eksperdid lubasid projekti rahvahääletusele.

Kroonuaia tänavale rattatee ehitamine oli peale maksumuse ebareaalne aja tõttu. Kaasava eelarve võidutöö tuleb ellu viia hääletusele järgneval aastal. Linn pole Kroonuaia tänavale rattateed kavandanud, mis tähendab, et aasta jooksul tulnuks vastu võtta detailplaneering, koostada projekt, läbi viia riigihange ja ehitada. Linnavalitsuse kinnitusel pole see võimalik.

Lilian Lukka ei ole eelmise aasta kaasava eelarve võiduidee ümber toimunuga rahul. „Oleks aus anda rahvale hääletamiseks see, mida nad hiljem saavad,“ ütleb ta. Lukka lausub, et eksperdid õppisid mullusest, kuid selle valguses pole tarvidust kaasava eelarve protsessi muuta. Samas võitnuks tema hinnangul eelmisel aastal teine idee, kui eeskujulike jalgrattateede lubadust asendanuks Soola tänava renoveerimise idee.

Idee üks autoreid Mona Seppern nõustub, et eelmisel aastal esitatud idee oli üldsõnaline ja see tõigi 1840 linlase toetuse. Idee autorid ei teadnud seda esitades, kui palju jalgrattateede ehitamine maksab. „Soola tänav pole küll ideaalne koht, aga olen üsnagi rahul,“ ütleb Seppern. Tema sõnul näitab valmiv lõik eeskuju, kuidas võiks jalgrattateid kogu linnas arendada. ----------------------- Ekspert rõhuks uudsusele

„Demokraatia seisukohast on hea, kui ei seata piiranguid ning linn saab signaali, millise valdkonnaga inimesed rahul ei ole,“ lausub ta. Eriti hea näitena toob ta välja koolihoovid. Samas on tal kahju, et koolide projekte on nii palju, sest see vähendab teiste ideede võiduvõimalusi. „Kooli kogukonda on kerge mobiliseerida,“ lisab ta.