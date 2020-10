Juhtkiri Juhtkiri | Ostame Nordicale elupäevi juurde? ohtuleht.ee , täna, 17:41 Jaga: M

Kuigi valitsus otsustas riiklikule lennufirmale 30 miljoni euro andmise juba kevadel, ning suve lõpuks oli olemas ka riigiabi andmise luba Euroopast, on ametlik otsus – anda 22 miljonit toetusena ja kaheksa miljonit laenuna – ometi veninud. Nüüdki, kui võimuliit on teatanud konsensusele jõudmisest, ei sisenda see kindlustunnet, et maksumaksja rahaga Nordicale appi tõttamine on kõige mõistlikum tegu.