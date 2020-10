Taavi Rõivas: ma ei pretendeeri rohkem valitsusse, olen oma poliitilised tipud juba vallutanud 

„Tegelikult ongi asjad nii nagu ma teates [erakonnakaaslasetele] välja ütlesin. Olen otsustanud, et järgmisest aastast siirdun ettevõtlusse,“ selgitas Rõivas. „On veel vara hakata ennast kordama või mis on siis see tipp, mida peaksin endale Eesti poliitikas veel seadma? Praegu on igati kohane hetk keerata elus järgmine lehekülg. Olen oma poliitilised tipud juba vallutanud, ma ei pretendeeri rohkem valitsusse.“