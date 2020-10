Poliitika Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo Rõivase lahkumisest: kibestumust ega pettumust selle taga pole Marvel Riik , täna, 16:36 Jaga: M

Erkki Keldo. Foto: Rauno Volmar / Ekspress Meedia

„Taavi ütles, et läheb erasektorisse, kus tal on huvitavaid väljakutseid,“ ütles Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo endise peaministri Taavi Rõivase poliitikast lahkumise kohta. Keldo sõnul pole lahkumise taga asjaolu, et Rõivas ei pääsenud Brüsseli viimaste Euroopa Parlamendi valimistega.