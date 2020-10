Rõivase asendusliige ei ole riigikokku minekut otsustanud: „Väga ootamatu!“ 

Rõivas sai 2019. aasta riigikogu valmistel Lääne-Virumaal 2847 häält, mis oli EKRE esinumbri Anti Poolametsa järel kuuenda valimisringkonna teine tulemus. Reformierakondlastest järgnes Rõivasele toonane Rakvere linnapea Marko Torm – 1298 häält tähendab, et just temast peaks saama järgmine riigikogulane.

„Praegu on uudis natukene liiga värske ka minu jaoks. Taavi Rõivas helistas mulle ja andis oma otsusest väga viisakalt teada, aga minu jaoks on see väga ootamatu,“ oli Tormi esmane emotsioon.

Kas Toompea ootab? „Ma ei ole jõudnud lihtsalt sellele veel väga palju mõelda. Uudis on nii värske. Pean seedima-mõtlema ja arutama perekonnas läbi, pidama nõu mõttekaaslastega erakonnas,“ vastas Torm. „Esiteks on Riigikogu liikme töö väga suur vastutus. Igaüks, kes sinna kandideerib, peab sel hetkel mõtlema, et kas ta suudab vääriliselt neid ametiülesandeid täita. Ja eks ta on ka päris korralik elumuutus.“