Taavi Rõivas lahkub poliitikast ning siirdub ettevõtlusesse 

“Olen südamest tänulik Eesti rahvale, et mul on olnud võimalik teenida riiki kokku kolmes valitsuses ja neljas Riigikogu koosseisus,” ütles Rõivas: “Nüüd tunnen, et 41 aasta vanuses on vara ennast kordama või elulugu kirjutama hakata ning õigem on end teises rollis proovile panna.”