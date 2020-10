NEEDUS!? Ebaõnne kogenud kanadalanna tagastas 15 aasta eest Pompeist näpatud esemed 

Osanna selgitas, et turistid, kes varastavad esemeid ja tagastavad need väidetava needuse tõttu pole midagi enneolematut. „Juba mitu aastat on Pompei arheoloogiline park saanud kirju külastajatelt, kes võtsid kaasa väikseid esemeid, millel pole suurt väärtust, ent mis on osaks unikaalsest arheoloogilisest pärandist,“ sõnas Osanna, kes mainis, et selliste asjade seas on mosaiikkive, väikseid kilde, krohvitükke ja lapille ehk hangunud laava tükikesi. Massiomo Osanna loodab, et varastatud esemete „needuse“ lugu aitab ennetada sarnaste juhtumite kordumist.