Sajad Tai protestijad eirasid uut keeldu ja kogunesid tänavatele meelt avaldama 

Neljapäeval toimunud meeleavaldus oli uue määruse tõttu tunduvalt väiksem kui eelneval päeval, ent siiski võrdlemisi rahulik, teatab Reuters. Protestijad viibutasid opositsiooni sümboliks saanud kolme sõrme ja skandeerisid politsei suunas: „Vabastage meie sõbrad!“. Nad viitasid sellega umbes 40 meeleavaldajale, kes on sel nädalal vahi alla võetud. Üks protestis osaleja sidus korrakaitsja käe ümber valge lindi ja sõnas, et „ühel päeval seisame kõrvuti – kui Tai on paremaks muutunud“.