Mart Soidro | Vene värgist ja meie mentaliteedist 

Kahjuks pole see tõestisündinud lugu, vaid rahvajutt. Või nagu ilmadaam aastaid hiljem tunnistas: „Ma ei ole kunagi poliitikat tahtnud teha. Pealegi pole see avaldus meteoroloogiliselt põhjendatud, sest suvel tulevad Venemaalt soojad antitsüklonid” (Maaleht, 23.09.2009).

Kui juba positiivses võtmes jätkata, siis meenub Hando Runneli luuletus „Ei saa me läbi Lätita” . Mäletate ikka, kuidas me kasvame kokku Koolaga ja Uural on eriti kallis? „Nemad aitavad meid ju soolaga ja annavad abi metallis” (1989).

Nali naljaks. Siililegi on selge, et Venemaa suunal ei tohi mitte mingil juhul valvsust kaotada. Hoolimata aastaaegadest ja idanaabri maapõuevaradest.

Kui valitsus otsustas 29. septembril kolmandate riikide sportlased piiranguteta Eestisse lubada, tundus see esmapilgul mõistlik otsus olevat. Aga siis meenus mulle meie korvpalli lipulaev Kalev/Cramo, kes juba tosin aastat kolistab mööda Venemaad ja osaleb VTB Ühisliigas. Ja ei möödunud kahte nädalatki, kui kohtunikud Aare Halliko ja Tanel Suslov ja korvpallur Tanel Kurbas pärast Venemaal käiku positiivse koroonaproovi andsid. Tehniline 0:20 kaotus Krasnodar Lokomotiv-Kubani pallivõlurite vastu on kokkuvõttes väike kaotus, hoopis hullem on see, kui palju segadust see tulevikus kaasa toob. Nii Eesti koondise, aga ka Läti-Eesti ühisliiga mänge silmas pidades. Erinevalt meist, kes me täidame reegleid saksa täpsusega, võtavad Venemaa seltsimehed eeskirju lõdvemalt. Õigemini kehtivad seal kõigis valdkondades kirjutamata reeglid. Teisisõnu: kas me käime karukoopas või koroonapesas? Näiteks üleeile avastati seal 14 231 uut koroonaviirusega nakatumise juhtumit. Aga kokkuvõttes on see kõigest veerand muret.

Venemaa meistrivõistlused

Selle nädala veebisaates „Mehed ei nuta” nimetas spordiajakirjanik Peep Pahv VTB Ühisliigat Euroopa korvpallisarjaks. Minu meelest on tegemist endiste liiduvabariikide meistrivõistlustega, kus vürtsi lisab Poola korvpalliklubi Zielona Gora. Nostalgiamaiguline korvpallisari, kus meiega mestis ka Kasahstani ja Valgevene pallivõlurid. Ülejäänud saatusekaaslased (Gruusia, Ukraina) on aga ammu osalemisest loobunud ja seda eelkõige muidugi poliitilistel põhjustel. Muide, liiga nimisponsor VTB pank oli üks esimesi, kelle suhtes kehtestati pärast Ukraina agressiooni majandussanktsioonid.

Aga see puudutab ka Leedut. Kaunase Žalgiris osales selles liigas neli esimest aastat, aga lõi siis käega. Ametlikuks põhjenduseks toodi tihe mängugraafik, aga kurjad keeled väidavad, et kui nad jätkanuks VTB Ühisliigas pallipatsutamist, oleks olnud neil väga raske Leedu riigilt mingitki toetust saada. Meie riigis asjad muidugi niimoodi ei käi, meie peaministriparteil on ju koostööleping Ühtse Venemaaga.