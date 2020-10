VÕTA ÕPPUST, LUKAŠENKA! Kõrgõzstani president Džeenbekov teatas tagasiastumisest 

President Džeenbekov ütles, et ta soovib näha kuu alguses riigis puhkenud kriisi lõppu, vahendab The Moscow Times. „Ma ei klammerdu võimu külge. Ma ei soovi minna Kõrgõzstani ajalukku kui president, kes lubas verevalamist ja oma rahva vastu tule avamist. Ma olen võtnud vastu otsuse tagasi astuda,“ teatas Džeenbekov avalduses.

Pettustega varjutatud valimistele järgnenud meeleavaldustes on vigastada saanud enam kui 1200 inimest. Teavitatud on ka ühest surmajuhtumist. Vangistatud peaministri Sadõr Džaparovi toetajad kogunesid neljapäeva hommikul taas Džeenbekovi tagasiastumist nõudma. President otsustas nõustuda ja kirjeldas situatsiooni kahepoolse konfliktina, kus ühel pool seisavad protestijad ja teisel pool korrakaitseorganid. „Sõjaväepersonal ja õiguskaitseorganid on kohustatud riigipea residentsi kaitsmisel relvi kasutama. Sel juhul valatakse verd. See on möödapääsmatu," sõnas Džeenbekov, kes palus mõlemal osapoolel provokatsioonidele mitte alluda.