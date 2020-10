LIHTNE DIEET | Maria edulugu: 10 kilo kaalust alla vaid ühe kuuga 

„Lisakilode olemasolul on Dr Simeonsi dieediga võimalik 40 päevaga vabaneda 8-15 kilogrammist ning lühikese 23-päevase dieediringiga vähemalt 5 kilogrammist. Lihtne tõde ongi see, et kui juhendis olevaid reegleid jälgida, siis dieet toimib väga hästi," selgitab Aire. „Seal on täpselt kirjas, mis juhtub ka siis, kui sa eksid. Lisaks on igal inimesel olemas personaalne konsultant, kes kõiksuguste küsimuste korral alati abiks on. Edukaimad ongi just need kaalulangetajad, kes oma konsultandiga aktiivselt suhtlevad."