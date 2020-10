Valimised lähenevad: linnapea Kõlvart otsib populaarsust oravate ideega 

Mullu veebruaris käis sarnase idee välja opositsiooniline Reformierakond. Asumifondi nime all taheti igale Tallinna linnaosale anda miljon eurot, et kohalikud saaksid ise lihvida oma elukeskkonda vastavalt oma äranägemisele. Linnavolikogus mõte toetust ei leidnud, põhimõtteliselt oli vastu kogu Keskerakond, muu hulgas Kõlvart.

„Muidugi on pikantne meenutada, et sama idee ise alles aasta tagasi tuimalt maha hääletasid, aga on hea, et jää murdus,“ ütles Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal linnavalitsuse valimispeibutusele. „Keskerakond Tallinnas on kulunud, võim väsitab. Olen kindel, et peale valimisi sünnib Tallinnas koalitsioon ja kaasavat eelarveideed enam tühistada ei lasta.“