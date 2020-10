LOTOMÄNG 30 MILJONI EUROGA: valitsus toetab Nordicat ja hoiab pöialt, et see ei saaks kaela Estonian Airi võlgu 

„Nende äriplaan on selline, mis on jätkusuutlik. Nende lennukipark on selline, mis on nii võimalikult jätkusuutlik, kui üks lennukipark saab selles olukorras, kus me täna oleme, olla. Ehk tegemist ei ole suurte lennukitega. Me kõik teame, et nii pea mingit massilist lendamist toimuma ei hakka,“ rääkis majandus- ja taristuminister Taavi Aas kaks nädalat tagasi Nordica hetkeseisu kohta. Minister kiitis ka firma koroonakriisis loodud äriplaani, kus pakutakse oma lennukitega suurematele lennufirmadele lende Tallinnast.