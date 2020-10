Facebook ja Twitter keelasid USA ajalehes ilmunud Joe Bideni ja tema poja suhtes kriitilise loo jagamise 

Konservatiivsete vaadetega tabloidi lugu sisaldas väidetavaid üksikasju Hunter Bideni äritehingutest Ukraina energiaettevõttega, teatab Reuters. Seal mainiti ka seda, et endine asepresident Joe Biden kohtus ka ise tolle ettevõtte nõunikuga. Lugu tugines The New York Posti sõnul e-kirjadel, mis sattusid Donald Trumpi advokaadi Rudy Giuliani valdusesse.

Bideni valimiskampaania pressiesindaja Andrew Bates ütles avalduses, et vabariiklaste juhitud senati komiteed on juba varem jõudnud selgusele, et Biden pole Ukrainaga seotud rikkumisi sooritanud. Samuti kinnitas ta, et ei leidnud Joe Bideni kalendrist kõnealusel ajal kokkulepitud kohtumist.

Lugu keelati sotsiaalmeedias

Twitter keelas vaid loetud tunnid pärast loo ilmumist oma kasutajatel selle jagamise. Facebook vähendas esialgu vaid seda, kui sageli artiklit kasutajate uudisvoogudes kuvatakse.

Twitteri sõnul rikkus lugu „häkitud materjalide“ põhimõtet, millega takistatakse häkkimise kaudu saadud sisu levitamist, mis sisaldab erateavet või ärisaladusi, või seab inimese füüsilisse ohtu. Twitter ei esitanud üksikasju, milliseid materjale ta loos häkituks arvestas. Advokaat Giulani teatel polnud temani kõnealune info häkkimise kaudu laekunud.

The New York Post esitas sotsiaalmeediahiidudele vastuse oma juhtkirjas: „Esmalt tsenseerige ja alles hiljem esitage küsimusi: see on USA kahe suurima platvormi poolt ennekuulmatu käitumine.“ Samuti lisas väljaanne, et nende arvates üritavad Twitter ja Facebook aidata Bideni valimiskampaaniat.