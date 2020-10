Õiguskantsler uurib distantsõppe vajalikkust 

Vajaka jäävat õpetajate ainealastest selgitustest ja kannatab hariduse kvaliteet. Lapsevanem selgitas, et kool lähtub oma tegevuses kodulehel avaldatud Covid-19 tõkestamise plaanist. Õiguskantsler teatas aga koolijuhile, et kollase stsenaariumi, mis toob kaasa distantsõppe, rakendamise eeldused pole täidetud. Ta palub koolilt infot selle kohta, millisel õiguslikul alusel on kool vastu võtnud kooliplaani, näinud ette laste suunamise distantsõppele ja mis on praegusel juhul distantsõppe eesmärk. Õiguskantsler küsib ka, et miks on kooli hinnangul distantsõppe rakendamine sobiv, vajalik ja mõõdukas meede praeguse koroonaviiruse leviku olukorras – tegu pole häda- ega eriolukorraga.