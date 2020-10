KOERAOMANIKUD VILISTAVAD SEADUSELE: „Sa pane oma laps keti otsa, kui tahad! Las mu koer jookseb!“ 

Septembri seisuga on mupole laekunud 218 kirjalikku avaldust ja teadet, mis puudutavad koerte ja kasside pidamise eeskirja väidetavaid rikkumisi. Neist 33 on seotud koera häiriva haukumise või ulgumisega. Ülejäänute puhul on tegu koerarünnetega inimese või teise koera vastu, oma koduterritooriumilt välja pääsenud, hulkuvate või ilma rihmata jalutavate koerte ja kassidega.