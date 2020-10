USA naispoliitik läbikukkunud mõrvaplaanist: sellist asja ootaks pigem ISISelt 

Gretchen Whitmer ei varjagi, et president Donald Trumpi ta ei salli. Tunded on vastastikused. Foto: Reuters/Scanpix

Michigani osariigi kuberner Gretchen Whitmer rääkis avalikult, mida mõtles, kui sai teada õnneks ebaõnnestunud kavatsustest ta ära röövida ning mõrvata. Õhtuleht kirjutas kodukootud terroristide plaanist varemgi . Whitmer on pettunud, et riigipea Donald Trump ei avaldanud talle vähimatki kaastunnet ega tundnud tema heaolu pärast muret, vaid hoopis kritiseeris kuberneri ja tema otsuseid. „Naistesse, kel on häbematust barjääre maha murda“, räägib Whitmer, „on need, kes end võrdsusest ohustatuna tunnevad, alati vaenulikult suhtunud.“