LÄBI EKRAANI JEESUSE JUURDE: Itaalia teismelisest võib saada esimene enda põlvkonna pühak 

Assisi linna preestrid kuulutasid noore Carlo õndsaks möödunud laupäeval toimunud tseremoonial. See tähendab, et noormehe nimele võib kirjutada ühe kiriku poolt kinnitatud ime ning ta on sammu võrra lähemal võimalikule pühakustaatusele (vt kõrvallugu). Arvatavasti on ta noorim inimene, kes eales õndsaks kuulutatud. Kui temast pühak saab, mis tõenäoliselt ka juhtub, saab temast esimene praeguste noorte, nn millenniaalide põlvkonna pühak.