Juhtkiri | Kolmikliidu püha üritus 

Ent Jõgevale vana veetorni ümber kerkiv luterlik kirikuhoone ei saa kellelegi märkamatuks jääda, olles suur edasiminek endise lasteaia ruumidest, kuhu 44-liikmeline kogudus on end seni pidanud ära mahutama. 400 inimest mahutav uus kirikuhoone hakkavat toimima aga nagu kogukonnakeskus, pakkudes ulualust eakatele, puuetega inimestele ja mitmetele teistele huvitatud ühingutele.

Võib vaid loota, et hoone põhifunktsioon ei sea ülejäänute tegemistele liigseid piiranguid ega saa iseenesest takistuseks ühiskondlikule kooskäimisele, kui mõelda mitme korruse jagu treppidele, mida mööda koguduse valdavalt eakatel liikmetel edaspidi käima tuleb hakata.

Kas Jõgevale ei passinuks paremini ujulaga moodne tervisekeskus või mõni muu avalik hoone, on oluline küsimus mitte üksnes raha kõige otstarbekama kulutamise seisukohalt. Olulisemgi on, kas konkursiväliselt uue kiriku ehituseks raha jagav võimuliit toimetab ikka üldist huvi silmas pidades, arvestades, et kirikuskäijate hulk aina kahaneb ja põhiseaduski eitab riigikiriku olemasolu otsesõnu.