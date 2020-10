RÕÕMSAD UUDISED! Seitse kuud oma lapsest lahus olnud vähihaige Mari sai tütre enda juurde 

"Vähihaige Mari sai tütre enda juurde! Paljudele läks südamesse eelmise nädala lugu, kuidas rasket vähki põdev Mari pidas lootusetuna näivat võitlust eksabikaasaga, et enne surma oma väikest tütart näha. Täna saame välja öelda, et saate järel hakkasid sündmused kiirelt arenema ja juba pühapäeval toimetati tütar heas tujus ja toonuses ema juurde," teatab "Pealtnägija" meeskond heast uudisest Facebookis, et Mari nägi üle seitsme kuu oma tütart.