Kaheks päevaks koduõppele: Jõgeva valla koolid lõpetavad õppeveerandi distantsõppel 

„Kahjuks jäävad selle nädala lõpuni ära kõik koolide huviringid ja üritused,“ ütleb Jõgeva abivallavanem Aive Tamm. „Loodame, et koolivaheajal käituvad kõik lapsed ja lapsevanemad ratsionaalselt, väldivad lähedasi kontakte ja hoiavad tervist. Hetkel ei ole plaanis teisi asutusi sulgeda – noortekeskused näiteks kaasavad koolivaheajal terveid noori välitegevustesse.“

Terviseameti spetsialistid on Jõgeva vallas koroonapositiivsete lähikontakte tuvastanud mitmes haridusasutuses, põhjendab ta otsust. Vald loodab selle otsusega peatada viiruse leviku ja pärast jätkata õppetööd normaalses taktis. Lisaks huviringide pausile panemisele jätab Jõgeva vald ära neljapäevaks planeeritud tänuürituse õpetajatele.

„Koroonaviirusesse nakatumised Jõgevamaa saavad alguse sünnipäevadest ja huvialaringidest, seal on rohkem kokkupuuteid ja kontakte,“ ütleb Terviseameti Lõuna regiooni juht Tiia Luht. Ta lisab, et praeguseks on ajutiselt töö peatanud Torma ja Palamuse lasteaed, koolide distantsõppele suunamisest tal andmed puuduvad.

Test ei võta haigust ära

„Kui perearst on saatnud inimese testi tegema, siis mõeldakse, et kui ma nüüd isolatsiooni jään, siis on mul vaja poest toidukraam ära osta ja töö juurest oleks ka kiiresti vaja läbi käia. See aga suurendab kohe kontaktide arvu ja eneseisolatsiooni tuleb suunata palju rohkem inimesi,“ mõtlevad inimesed Terviseameti Lõuna regiooni juhi Tiia Luhti sõnul liiga sageli ainult enda mätta otsast.

„Koroonaviiruse test ei võta kelleltki haigust ära,“ manitseb Luht. „Kui perearst on saatnud kedagi testi tegema, siis kuni tulemuse saamiseni püsige kodus ja vältige lähikontakte isegi pereliikmetega. Seda aega võiks kasutada selleks, et panna kirja inimesed, kellega kohtuti ja kohad, kus käidud. See hoiab kõvasti aega kokku.“