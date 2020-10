GALERII | Artise kinos avati fotonäitus muumide loojast Tove Janssonist 

Tove Janssoni 100. sünniaastapäeva puhul koostatud näitus vaatleb armastatud kirjanikku, kunstnikku ja muumide loojat talle omases ümbruses. Lapsepõlvekodu Katajanokka linnajaos, Ullanlinna ateljee ja Pellinki saarestik – kõik need kolm paika on mõjutanud tema loomingut, kõigist enim ehk saarestiku ilu ja üksindus.



Näitus koosneb 80 aasta jooksul tehtud fotodest. Varaseim neist on pildistatud Tove sünniaastal 1914 ja hiliseim aastal 1994.



Fotode taga on kaks fotograafi. Per Olov Jansson, Tove vend, on pildistanud teda lapsepõlves ja noorusaastatel. C.-G. Hagström jäädvustas Tovet alates 1960ndatest kuni vanadusaastateni välja. Piltidelt kumab Tove mõtlik ja vaikne iseloom – üldiselt kaamera suhtes häbelik kunstnik näib neil fotodel tundvat end erakordselt vabalt. Lisaks kahe fotograafi loomingule on väljas ka mõned pildid Janssonite perealbumist. Näitusetekstid on kirjutanud kunstiajaloolane Erik Kruskopf.



Lisaks on alates 15. oktoobrist kinodes Soome režissööri Zaida Bergrothi film "Tove Janssoni rääkimata lugu", mis on haarav draama Janssoni loomingulisest energiast ja tema tormilistest eneseotsingutest, ihalustest ja vabadusest.