VEEDA JAHEDAD SÜGISÕHTUD RAAMATUTE SELTSIS: mis võiks koduses raamaturiiulis olemas olla? 

Nüüdisajal on liikumas kõik nutimaailma… arvutid, e-lugerid, nutitelefonid. Inimesed loevad ka ekraanilt, kuid kas mäletad, kui hea on hoida raamatut käes? Pöörata nende veidi sahisevaid lehti? Kui raamat on hiljuti trükikojast tulnud, siis on isegi selle lõhn tõeliselt kutsuv! Vaatamata sellele, et praktiliselt igast raamatust ilmub ka e-versioon, jää vana ja hea lehekülgedega raamatu juurde.

Raamatute saamiseks on laias laastus kaks võimalust – raamatukogust laenutamine või poest ostmine. Kuigi raamatute ostmine võib olla veidi kallis, on asja hingus siiski teine. Raamaturiiul lisab sinu kodule hingestatust, hubasust ja ka intelligentsust. See on koht, mille juures külalised tavaliselt peatuvad ja pikemalt uudistavad. Raamaturiiul ei pea olema hiigelsuur, kuid midagi võiks seal olla… niisiis mis täpsemalt? Kaup24 annab mõned nõuanded!

Ilukirjandus. Kõige rohkem leiabki ilmselt inimeste raamaturiiulitelt ilukirjandust. Jutustav ilukirjandus viib lugeja mõnusale rännakule ning pakub seiklusi, sealjuures on valik meeletult lai.

Nüüdisajal tõlgitakse üsna palju raamatuid erinevatest keeltest, kuid kindlasti tasub esmajoones ette võtta Eesti kirjandus. Raamaturiiulilt võiks leida kirjandusklassikat, aga ka midagi moodsamat. Üks õige eestlane peaks olema kursis näiteks Anton Hansen Tammsaare „Tõe ja õigusega“. Viieosaline romaanisari kujutab Eesti ühiskonna arengut 19. sajandist kuni 20. sajandi teise kümnendini ning käsitleb inimese suhet maa, jumala ja ühiskonnaga. Kõlab keeruliselt? Tegelikult mitte – see on väga soojalt eestilik.

Vanematest Eesti kirjanikest võiks kiigata Jaan Krossi loomingut. Mitu korda Nobeli kirjanduspreemiale nomineeritud Kross on kirjutanud näiteks sellised Eesti ajalool põhinevad teosed nagu „Keisri hull“ ja „Kolme katku vahel“.

Uuema Eesti kirjanduse olukord on samuti äärmiselt hea. Väga viljakas ja populaarne kirjanik on Andrus Kivirähk, kelle romaanid on võitnud kümneid tuhandeid südameid. Tema teostest ei tasu jätta lugemata „Mees, kes teadis ussisõnu“ või „Rehepapp“. Möödunud aasta üheks absoluutseks lugejate lemmikuks oli aga Eia Uusi romaan „Tüdrukune“.

Viimasel ajal on ka ülimalt populaarseks kujunenud reisikirjad ja igasugused muud reisiraamatud – tänu neile on imelihtne minna rändama, ilma et oma kodust lahkuksid. Tihti soetatakse kindla riigi või linna kohta käivaid raamatuid just enne sellesse sihtkohta lendamist. Hetkeseisuga on see ilmselt kõige turvalisem reisimise viis.