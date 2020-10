Sisuturundus Tugev konkurent pankade autolaenudele: Autopay kaudu saab ka FIE sõiduki väiksema kuumaksuga! Autopay , täna, 14:20 Jaga: M

Foto: Envato Elements

AutoPay.ee platvorm on Eestis pakkunud ühte väikseima kuumaksega autode finantseerimise toodet viimased pool aastat, kuid ettevõtte juhid on sõidukite finantseerimisega tegelenud viimased 8 aastat. Millega on tegemist, ning mis ettevõtte tegevust konkurentidest eristab? Vastab ettevõtte asutaja Kaur Mets.