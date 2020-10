TEATRISTATISTIKA: millist etendust ja teatrit külastasid eestlased eelmisel aastal kõige enam? 

Agentuuri teatriinfo toimetaja Tiia Sippoli sõnul teatritele ei meeldi pingeread, aga kui neid teha, tuleks võtta arvesse, et saalid on erinevate võimalustega. Väikeste saalidega teatrite puhul polegi võimalik suuri külastusnumbreid saavutada. Külastusnumbrite kõrval soovitas Sippol vaadata ka seda, mitu korda etendusi on mängitud ja kui pikalt on etendus olnud mängukavas.