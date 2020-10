Kaks venelast ja ameeriklanna suundusid järgnevaks poolaastaks rahvusvahelisse kosmosejaama 

Meeskonnale seati eesmärgiks jõuda Sojuz MS-17 raketiga rahvusvahelisse kosmosejaama vaid kolme tunniga. Tavaliselt võtab see teekond kaks korda kauem aega. Eesti aja järgi starditi Kasahstanist kell 8.45 hommikul. Teadaolevalt reisi käigus probleeme ei tekkinud ja Sojuzi kapsel dokkis 11.48 ISSiga. Seega sooritati lend kolme tunni ja kolme minutiga, mis on uus rekord – eelmiseks tippmargiks oli kolm tundi ja 19 minutit. Teatavasti võib pikem kosmosereis meeskonnaliikmete tervisele kahjulikult mõjuda.

NASA astronaut Rubins sõnas teisipäeval toimunud pressikonverentsil, et uus meeskond plaanib teha ISSi pardal erinevaid huvitavaid katseid. Nende hulka kuulub näiteks kudede bioprintimine ja rakkude kasvatamine kosmoses. Samuti jätkatakse geenitehnoloogiaga seotud tööd. Rahvusvahelist kosmosejaama juhtima asuv Rõžikov lisas, et nad üritavad leida ja parandada venelaste sektsioonis asuvat kerget hapnikuleket, mis pole siiski seni ISSi elanike jaoks ohtu kujutanud. Pardale viidav lisavarustus aitab täpsemalt lekke asukoha tuvastada.

Kolmapäevane missioon on viimane seni paika pandud Venemaa korraldatud lend, mille pardal on ameeriklane. NASA on 2011. aastast saati astronautide kosmosesse saatmisel Venemaale toetunud, ent nüüd teeb USA kosmoseprogramm koostööd Elon Muski SpaceX-iga, mis võimaldab tulevikus saata ISSi meeskondi ka USA pinnalt.