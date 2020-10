GALERII | Mängufilmi „Soo“ võtetel eksiti sohu ja komistati laugastesse 

Soo loodusliku pinnavormina on raskesti läbitav ja ettearvamatu, kuid meie rahvale hingelähedane ja oma ilus meelerahu ning kosutust pakkuv paik. Stsenarist Martin Alguse sõnul loob just see salapärane soomaastik põnevusloole eriti paeluva atmosfääri. Nii näeb peagi valmivas filmis hingematvalt kauneid kaadreid Kakerdaja ja Mukri rabast. Teisteks loo sündmuskohtadeks on sel korral mindud Lutsu põhilugude keskusest Vooremaast kaugemale ning valitud Lahemaa ja Altja mets koos sealsete ehedate talukohtadega.

„Tehniliselt oli „Soo“ võtteperiood väljakutse kogu meeskonnale, kuna pehme ja niiske pinnas pole just kõige mugavam keskkond keerukate ja aeganõudvate stseenide filmimiseks. Seda kusjuures nii päevavalges kui ööpimeduses.“ Režissööri sõnul õnnestus nii mõnelgi rinnuni laukasse „komistada“ või madalate mändide vahele ära eksida, näitlejate soojärve veealusest võitlusest rääkimata. „Protsessi keerukus andis loo atmosfääri kujundamisele kindlasti olulise lisaimpulsi, raba kui areen oli pretensioonitu ja tujukas, meelepärase tulemuse nimel oli vaja teda austada ja temaga arvestada,“ selgitab Ergo Kuld.

Õnneks oli aga kogu filmi meeskonnas piisavalt paindlikkust ja alandlikkust, et see võimas müütiline tegelane soo endaga kaasa töötama panna.

Erilist tähelepanu tuleks filmi puhul pöörata just kunstnikutööle ja dekoraatoritele, kes hoolimata vägevast väljakutsest ja kohati keerulistest tingimustest on saanud hakkama meisterliku tööga. Filmi kunstnikuks on Annika Lindemann, rekvisiidiga tegelesid Toomas Zupping ja Alex Klein.

Romantilise põneviku „Soo“ peategelasi kehastavad Franz Malmsten ja Hanna-Ly Aavik. Viimane osutus oma esimesse täispika mängufilmi rolli valituks seitsmesaja kandidaadi seast. Filmis teevad veel kaasa Liis Lass, Grete Kuld (Klein), Märten Matsu, Indrek Taalmaa, Epp Eespäev, Toomas Suuman, Helgur Rosenthal ja Martin Kork.

„Soo“ heliriba autoriks on „Talve“ filmimuusika teinud ja tänavusel Eesti Filmi-ja Teleauhindade gaalal „Skandinaavia vaikuse“ muusika eest parima filmihelilooja tiitli saanud Mick Pedaja.