Valgevene opositsiooniliider esitas Lukašenkale ultimaatumi 

Viimaste nädalate jooksul on Valgevene märulipolitsei vahistanud tuhandeid meeleavaldajaid. Viimased on kirjeldanud kinnipidamisasutustes esinenud kohutavaid tingimusi, sealhulgas piinamist. Teadaolevalt on protestide mahasurumise käigus surnud mitu inimest.

Esmaspäeval ähvardas Valgevene siseminister protestidel osalevaid inimesi tulistama hakata, mis on kaks kuud kestnud patiseisu järel hirmutavaks arenguks. Tsihhanovskaja kinnitas teisipäeval, et pärast võimude „riikliku terrori“ valla päästmist on valgevenelastel jõudnud kätte aeg poole valimiseks. „Igaüks, kes pole veel otsustanud rahva poolele asuda on terrori kaasosaline. Kuulutage avalikult, et te ei toeta enam režiimi,“ õhutas opositsiooniliider.