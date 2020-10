Suur Vallrahu on kaotanud paarikümne aasta jooksul pooled oma korallid 

Queenslandi uurimiskeskuse mereteadlased võtsid uuringus vaatluse alla perioodi 1995-2017. Nad leidsid, et kõigi korallide arvukus on selles ajavahemikus vähenenud keskmiselt enam kui 50%. Uuringu kaasautor prof Terry Hughes mainis, et enim olid pleekimistes kannatada saanud harulised ja lauakujulised korallid.

Pleekimine esineb juhul, kui merevesi muutub liiga palavaks ja korallide sees elavad vetikad sealt lahkuvad. Siis kaotavad korallid oma värvi ja jäävad ilma toitainetest, mida vetikad fotosünteesi abil toodavad. Troopikameredes elavad ainuõõssed võivad pleekimisest taastuda, ent see protsess võib võtta kümneid aastaid. Ja 2019. aastal valminud uuringust selgus, et kahjustatud Suure Vallrahu osadel oli taastumine raskendatud, sest enamik täiskasvanud koralle oli surnud.

„Me arvasime, et Suur Vallrahu on oma suuruse tõttu kaitstud, ent uuringu tulemused näitavad, et isegi maailma suurim ja võrdlemisi hästi kaitstud rifisüsteem on üha enam ohustatud ja allakäigus,“ sõnas Hughes.