Ootamatu karjääripööre: tuntud prokurör viidi üle madalamale ametikohale 

Grossi moodi ametiredelil allapoole liikumine on prokuratuuris äärmiselt ebatavaline ja oma otsust selgitades ütles Gross, et 25 aastat on piisavalt pikk aeg, mil mõned asjad hakkavad korduma ja on aeg võtta rahulikumalt. Gross ise ei leia, et tal abiprokurörina vähem tööd oleks, kuid see on võimalus lähiaastatel aktiivsest tegevusest eesliinil tagasi tõmbuda.