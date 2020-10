Kontaktivõimetus ja loomajõud: Eestis levib uus zombistava mõjuga narkootikum 

Möödunud aastal hakkas narkomaanide abikeskustesse Convictus saabuma tegelasi, kellesugustega spetsialistid varem kokku polnud puutunud ning asutuse tegevjuhi Inna Farberi sõnul on need juhtumid keerulisemad kui teised, sest flakka tarvitajad ei kuule midagi, ei reagerei millelegi ning on paranoilised ja agressiivsed. Vabatahtlikud ei osanud kiiresti ülisuurt sõltuvust tekitavat alfa­PVPd tarvitanud inimestega käituda: loomajõuga, kontaktivõimetu ja ettearvamatu tegelane on keeruline juhtum.