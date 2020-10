Tallinna linnavolikogu liikmel tuvastati koroonaviirus, tõenäoliselt käis ta haigena ka istungil 

Volikogu esimees tunnistas, et eelmisel nädalal küsimust volikogu eri fraktsioonidega arutades, ei arvatud, et see võiks veel nädal hiljem aktuaalne teema olla, kuid viimastel päevadel jõuti arusaamani, et turvalisuse huvides tuleks sel neljapäeval toimuv istung siiski distantsilt korraldada.

"Me pidasime seda suureks riskiks, kuna see positiivse testi andnud volikogu liige osales ka 1. oktoobri istungil ning arvestades, et peiteaeg on väidetavalt 14 päeva, siis tahtsime olla kindlad, et kõik need, kes on olnud volikogu istungiga seotud ja uuesti tulevad, ei satuks võimalikku nakkuskoldesse," selgitas Terik.