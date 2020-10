ÜKS ÕNNELIK: Machu Picchu avati taas, ent vaid ühele turistile 

Peruu kultuuriminister Alejandro Neyra kommenteeris pressikonverentsil, et hr Katayama palve oli niivõrd tungiv – mees on inkade varemete nägemist seitse kuud oodanud – et valitsus otsustas leebuda ja erandkorras seda lubada. BBC kirjutab, et muidu peaks Machu Picchu rahvale avatama alles millalgi järgmisel kuul ning sedagi väga piiratud arvule külastajatele. Peruu kuulsaimat vaatamisväärsust käivad muidu uudistamas sajad tuhanded inimesed aastas.