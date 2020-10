Ansambli The Tuberkuloited liikme tapmise kahtlusega astub kohtu ette tema elukaaslane 

Tänavu 15. mai õhtul sai häirekeskus kõne Pärnumaal Audrus elavalt naiselt, kes ütles, et tema elukaaslasel hakkas halb ja ta vajab abi. Kui meedikud kohale jõudsid, oli 50aastane Aivar juba surnud. Kahtlustati terviseriket. Surnukeha saadeti surmapõhjuse väljaselgitamiseks lahkamisele. Seal leiti märke, mis viitasid, et surm võis saabuda vägivalla tagajärjel. 18. mail pidas politsei Aivari elukaaslase kuriteos kahtlustatavana kinni. „Praeguseks on naine politseile oma ütlused andnud ja teame, et 15. mail tarbisid naine ja mees koos alkoholi ning neil tekkis konflikt,“ on öelnud Pärnu politseijaoskonna juhtivuurija Lennart Pulk. Prokurör Merry Tiitus lisas, et seni kogutud tõendid annavad aluse kahtlustada, et naine muutus alkoholi mõjul agressiivseks ja ründas elukaaslast.