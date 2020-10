Mägi-Karabahhis käinud ERRi korrespondent Anton Aleksejev nakatus seal koroonaviirusega 

"See juhtus laupäeval Gorise linnas, piiriäärses linnas, kust Karabahhi pääseb. See on põgenikke täis ja igasugu inimesi, niiet pole ime, et ma sain koroona just sealt. Eile ja üleeile oli mul üsna raske, aga minu puhul oli see nagu gripp või külmetus. Praegu tunnen ennast hästi ja püsin kodus 14 päeva," rääkis ta "Ringvaates", et jõudis sõjast elusalt tagasi, kuid ei ole sellest olenemata terve.

Temaga Karabahhis toimuvat kajastanud ERRi operaator Kristjan Svirgsden kahtlustab samuti, et ta on viirusega nakatunud. "Minul on tervis praegu täitsa hea, kurk ainult natukene valutab. Mul ei ole veel koroonatesti vastust olnud ja keegi ei ole kahjuks helistanud ka," nentis ta, et ootab alles testi vastust.